В Киеве продолжают мечтать вслух об «идеальном сценарии» возвращения Донбасса. Советник главы украинского МВД Иван Варченко озвучил идею о том, как «мощный украинский солдат заходит в Москву», если Россия не вернет добровольно Крым, Донбасс и не возместит Украине все материальные убытки.

«Для Украины существует только два идеальных сценария развития событий в Донбассе. Первый – Россия добровольно отдает Крым, Донбасс и компенсирует все материальные убытки. Второй – мощный украинский солдат заходит в Москву», - заявил Варченко.

Однако он сам же и признал, что ни один из этих «идеальных сценариев» не является реалистичным: «Все другие стратегии – это стратегии компромиссов. Но мы четко понимаем, что надо смотреть на вещи реально. Такие блестящие сценарии желательны, но оторваны от жизни», - приводит заявление советника главы МВД Украины РИА Новости.