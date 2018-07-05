В Киеве мечтают о том, как "мощный украинский солдат заходит в Москву"
5 июля 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве продолжают мечтать вслух об «идеальном сценарии» возвращения Донбасса. Советник главы украинского МВД Иван Варченко озвучил идею о том, как «мощный украинский солдат заходит в Москву», если Россия не вернет добровольно Крым, Донбасс и не возместит Украине все материальные убытки.
«Для Украины существует только два идеальных сценария развития событий в Донбассе. Первый – Россия добровольно отдает Крым, Донбасс и компенсирует все материальные убытки. Второй – мощный украинский солдат заходит в Москву», - заявил Варченко.
Однако он сам же и признал, что ни один из этих «идеальных сценариев» не является реалистичным: «Все другие стратегии – это стратегии компромиссов. Но мы четко понимаем, что надо смотреть на вещи реально. Такие блестящие сценарии желательны, но оторваны от жизни», - приводит заявление советника главы МВД Украины РИА Новости.
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