Глава МВД Великобритании обвинил депутатов в поддержке российских СМИ

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид, выступая сегодня в парламенте, заявил, что «слишком многие» британские депутаты поддерживают российские СМИ и предупредил о «последствиях» этого.

Накануне власти Великобритании сообщили об инциденте в Эймсбери (в нескольких километрах от Солсбери), где были обнаружены в критическом состоянии двое британских подданных – мужчина и женщина. По данным британских властей, они могли быть отравлены тем же веществом, что и Сергей и Юлия Скрипали, пострадавшие весной от отравления в Солсбери. Однако на этот раз Британия не стала спешить обвинять в отравлении Россию.

Тем не менее, министр МВД Великобритании выступил сегодня в парламенте с заявлением о возможном появлении различных фейков, связанных с этим инцидентом.

«К сожалению, тут слишком много членов парламента, поддерживающих российскую пропагандистскую машину. Если у членов парламента есть здравый смысл, то они должны понять, что британская общественность не будет их поддерживать, если они поддерживают президента Путина», - цитирует слова британского министра РИА Новости.