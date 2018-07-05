Россия вошла в пятерку самых работающих стран

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала ежегодный доклад о труде и занятости. Россия вошла в пятерку самых работающих стан мира по количеству, но не качеству труда.

По данным ОЭСР, в 2017 году каждый занятый россиянин провел за работой 1980 часов. Это на шесть часов больше, чем в предыдущем, 2016 году. Больше, чем в России, люди работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. Приведенные в докладе организации данные ломают стереотип о трудоголизме японцев, немцев и американцев.

Зато по качеству работы Россия болтается на самом дне рейтинга. В докладе указывается, что среднестатистический россиянин зарабатывает в час 4,1 доллара, в то время как в среднем по ОЭСР этот показатель составляет 16,8 доллара. К тому же россиянин за час работы создает 23,7 доллара валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как по ОЭСР этот показатель выше более чем в два раза – 47,1 доллара. На это отставание еще в прошлом году обращал внимание Дмитрий Медведев. «Мы вкладываем много сил, времени, а на выходе результаты весьма средние», - приводит его слова РБК.