Шеф-редактора информагенства Sputnik задержали в Риге на 12 часов

Валентинс Роженцовс, шеф-редактор Sputnik Латвия был задержан в Риге «для беседы» с полицией безопасности и отпущен почти через 12 часов. Как признаётся Роженцовс, в Ригу он прилетел из Москвы.

«Меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось, передаёт РИА Новости. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии», — сказал он.

При этом, как передают СМИ, Роженцовс является гражданином Латвии. По словам шеф-редактора, в Ригу он прилетел по работе. Он также подчеркнул, что формально 12-часовой опрос в Латвии не является задержанием.

В конце июня корреспондента RT Полу Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова, которые должны были принять участие в конференции ОБСЕ по свободе прессы, не пустили на Украину.