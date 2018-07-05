Рада призвала ЕС блокировать строительство «Северного потока — 2»

Депутаты Верховной рады Украины призвали остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Большниство нардепов (233) поддержали проект постановления, в котором Украина призывает подтвердить её стратегическую роль как государства — транзитёра природного газа в Евросоюз.

Киевские власти боятся, что в появлением этого газопровода, который планируется построить из России в Германию по дну Балтийского моря, Украина останется без транзита российского газа. Власти Украины считают «Северный поток — 2» «политически мотивированным» проектом», угрожающим энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы, - сообщает RT.

Нардепы заявили, что надеются на принятие мер для предотвращения строительства транзитного газопровода «Северный поток — 2».

Депутаты Рады также призвали Европейский союз разработать новую комплексную стратегию для поддержки страны на основе европейского плана для Украины.

Остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» потребовала Эстония. Сенатор Алексей Пушков призвал не воспринимать всерьез заявление эстонских властей. И в Польше заявили о ненужности этого газапровода.