Рада призвала ЕС блокировать строительство «Северного потока — 2»
5 июля 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Верховной рады Украины призвали остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Большниство нардепов (233) поддержали проект постановления, в котором Украина призывает подтвердить её стратегическую роль как государства — транзитёра природного газа в Евросоюз.
Киевские власти боятся, что в появлением этого газопровода, который планируется построить из России в Германию по дну Балтийского моря, Украина останется без транзита российского газа. Власти Украины считают «Северный поток — 2» «политически мотивированным» проектом», угрожающим энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы, - сообщает RT.
Нардепы заявили, что надеются на принятие мер для предотвращения строительства транзитного газопровода «Северный поток — 2».
Депутаты Рады также призвали Европейский союз разработать новую комплексную стратегию для поддержки страны на основе европейского плана для Украины.
Остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» потребовала Эстония. Сенатор Алексей Пушков призвал не воспринимать всерьез заявление эстонских властей. И в Польше заявили о ненужности этого газапровода.
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