В Лондоне не нашли связи отравления в Эймсбери с «делом Скрипалей»

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что отравление мужчины и женщины в британском Эймсбери, в организме которых нашли следы «Новичка», не связано с инцидентом с семьей Скрипалей. Пострадавших в Англии отравили тем же веществом, что и Сергея Скрипаля

Министр сообщил телеканалу Sky News, что инцидент с отравлением пары в британском городе Эймсбери не является целенаправленным покушением. "Рабочая линия расследования говорит о том, что они не были связаны со Скрипалями. Это было не покушение, это, я полагаю, распространение «Новичка»", — сказал Бен Уоллес. Он также упомянул, что не стоит делать поспешных выводов и следует дать России шанс помочь следствию, сообщает РБК.

Напомним, что в среду, 4 июля появилась информация о том, что пара пострадавших в Эймсбери были госпитализированы в минувшую субботу, 30 июня. Мужчина и женщина находятся в критическом состоянии и получают необходимое лечение.