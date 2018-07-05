Маневры армии России на границе спровоцировали панику в украинском Генштабе

Передвижения российских Вооруженных сил на границе с Украиной вызвали панику в Генштабе армии соседнего государства. Соответствующая информация некоторое время назад была опубликована в отечественной блогосфере.

Канал «Политикантроп» в «Яндекс. Дзен» процитировал советника главы Генштаба Натана Хазина, который заявил, что соединения, сконцентрированные на юге РФ, могут вторгнуться на Украину в любой момент. Хазин полагает, что в случае реализации данного сценария нападение произойдет сразу на нескольких направлениях.

В Киеве неоднократно обвиняли Россию в агрессивных планах в отношении Украины. Официальная Москва опровергает эти утверждения как абсурдные.

Ранее в четверг сообщалось, что украинские танкисты провели учения на побережье Азовского моря, в ходе занятий они «уничтожили корабли» условного противника.