Депутат Государственной Думы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская надеется, что с украинским президентом Петром Порошенко случится чудо во время его визита в Сербию, и он изменит свои взгляды.

Поклонская выразила своё желание в социальных сетях: «Хотелось бы, чтобы с человеком, уверенно ведущим Украину к развалу, произошло чудо: просветление и понимание того, что он делает, с кем делает и в отношении кого делает. А также то, что является заветом наших предков и непреложной истиной: народы России и Украины — одно целое!».

Помимо этого, Поклонская обратилась с просьбой к коллегам из Народной скупщины Сербии отвести президента Украины в парк, где установлен памятник детям, погибшим от бомбардировок НАТО, у которого Порошенко теперь просит помощи в уничтожении Донбасса. Также бывший прокурор Крыма призвала отвести украинского лидера к памятнику освободителям Белграда в годы Второй мировой войны, чтобы напомнить, сколько таких памятников было разрушено на Украине при его молчаливом согласии и одобрении, - пишет svpressa.ru.