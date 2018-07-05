Угодившие в засаду ИГ американские военные погибли под огнем боевиков в Сирии

Боевики запрещенной в России экстремистской группировки ИГ атаковали военнослужащих армии Соединенных Штатов в Сирии. Соответствующую информацию распространили арабские СМИ.

В сообщении говорится о том, что исламисты подготовили для американцев засаду, взорвав фугасы на одном из шоссе в провинции Дейр-эз-Зор в момент, когда там проходила колонна техники. После срабатывания взрывных устройств вспыхнул бой, в ходе которого погибли двое военных США, передает агентство «Дейр-эз-Зор 24». Представители американского Минобороны эти сведения пока никак не прокомментировали.

Ранее в Государственной Думе РФ раскрыли детали состоявшихся на территории Сирии испытаний российского истребителя пятого поколения Су-57.