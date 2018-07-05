Угодившие в засаду ИГ американские военные погибли под огнем боевиков в Сирии
5 июля 2018, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]
Боевики запрещенной в России экстремистской группировки ИГ атаковали военнослужащих армии Соединенных Штатов в Сирии. Соответствующую информацию распространили арабские СМИ.
В сообщении говорится о том, что исламисты подготовили для американцев засаду, взорвав фугасы на одном из шоссе в провинции Дейр-эз-Зор в момент, когда там проходила колонна техники. После срабатывания взрывных устройств вспыхнул бой, в ходе которого погибли двое военных США, передает агентство «Дейр-эз-Зор 24». Представители американского Минобороны эти сведения пока никак не прокомментировали.
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