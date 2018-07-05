Украинские танки «уничтожили корабли» условного противника на побережье Донбасса

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео, на которых запечатлены учения армии на юге Донецкой области. Маневры прошли на побережье Азовского моря.

Из ролика, распространенного в социальных сетях, следует, что в учениях были задействованы танки и БМП. Экипажам бронемашин была поставлена задача уничтожить корабли условного противника, высадившегося в Приазовье с целью захвата украинской территории. В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что участвовавшие в маневрах войска успешно справились с этой задачей.

Ранее в четверг сообщалось, что один из работающих в зоне конфликта в Донбассе военкоров раскрыл детали боестолкновений на юге ДНР, в результате которых были разгромлены сформированные киевскими силовиками спецгруппы. Украинские военные предприняли обернувшиеся провалом попытки продвижения в конце июня.