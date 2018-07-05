Джон Кеннеди предупредил Москву о возможных «драконовских мерах» США

Член делегации конгресса США, американский сенатор Джон Нили Кеннеди, посетив Россию, предупредил о возможных «драконовских мерах» в отношении Москвы. Что такое «драконовские меры», Кеннеди не уточнил. Только пояснил, что они будут зависеть от действий России. Трамп согласился с выводом разведки о вмешательстве России в выборы в США

Об итогах визита американский сенатор рассказал в интервью газете «Коммерсантъ». Он выразил сомнение в том, что санкции, как утверждают российские власти, не навредили России. Лн выразил надежду, что США не придется ужесточить меры наказания Москвы, вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. «Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет», — сказал Кеннеди.

Сенатор также добавил, что хотел быть налаживания отношений между США и Россией. «Для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение. ...Если российские власти на это не пойдут, то улучшения не будет» — добавил Кенеди.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что делегация российских парламентариев может совершить визит в США осенью.