Пострадавших в Англии отравили тем же веществом, что и Сергея Скрипаля

В Эйсмбери мужчину и женщину отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери - "Новичком". Это заявление высказал Нил Басу, глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда. Люди, госпитализированные в Солсбери из-за отравления, в критическом состоянии

Нил Басу отметил, что пострадавшие не посещали те места в Солсбери, где были Сергей Скрипаль с дочерью. Пока что Скотланд-Ярд не даёт ответа, каким образом пострадавшие отравились нервно-паралитическим веществом, - сообщают РИА Новости.

Басу заявил, что пока еще предстоит изучить, связаны ли между собой эти два инцидента и идет ли речь о веществе из одной и той же партии. Также неизвестно, были ли пострадавшие как-то связаны с семьей Скрипаля, было ли это покушение на убийство или случайность. "У нас нет никаких разведданных или улик, свидетельствующих о том, что они были чьей-то целью. Ничто в их биографии на это не указывает", — пояснил Басу.

Пока ещё расследование продолжается, в нём уже участвуют несколько сотен детективов из контртеррористических подразделений.

4 июля появилась информация о том, что мужчина и женщина, которых госпитализировали в минувшую субботу, 30 июня, в Солсбери, находятся в критическом состоянии.

Мужчину и женщину, которым на вид по 40 лет, в бессознательном состоянии нашли в городе Эймсбери, который находится неподалеку от Солсбери.