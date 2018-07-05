В Госдуме рассказали о тренировках Су-57 на американских F-35 в Сирии

Четыре российских истребителя пятого поколения Су-57 получили боевой опыт в антитеррористической операции в Сирии. На том же театре военных действий США используют свои военные самолеты F-22 и F-35. Первые 12 Су-57 Минобороны получит в ближайшее время

Член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев высказал мнение, что Су-57 могут получить дополнительную информацию при взаимодействии с американскими истребителями, сообщает РИА Новости.

Как отметил депутат Госдумы, "пребывание четырех наших Су-57 в Сирии наверняка позволило получить дополнительную информацию о способностях этих новейших истребителей обнаруживать с помощью бортового радиоэлектронного оборудования американские F-22 и F-35.