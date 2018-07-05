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В Госдуме рассказали о тренировках Су-57 на американских F-35 в Сирии
5 июля 2018, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]
Четыре российских истребителя пятого поколения Су-57 получили боевой опыт в антитеррористической операции в Сирии. На том же театре военных действий США используют свои военные самолеты F-22 и F-35.
Член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев высказал мнение, что Су-57 могут получить дополнительную информацию при взаимодействии с американскими истребителями, сообщает РИА Новости.
Как отметил депутат Госдумы, "пребывание четырех наших Су-57 в Сирии наверняка позволило получить дополнительную информацию о способностях этих новейших истребителей обнаруживать с помощью бортового радиоэлектронного оборудования американские F-22 и F-35.
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