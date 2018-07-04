Джоан Роулинг высмеяла Дональда Трампа за опечатку

Британская писательница Джоан Роулинг высмеяла американского президента Дональда Трампа, решившего похвалиться своими достижениями в малом жанре на литературно-издательском поприще.

Дональд Трамп в своем твиттере решил в очередной раз продемонстрировать подписчикам свои публицистические таланты, высказавшись на излюбленную тему о СМИ, распространяющих «фейковые новости».

«Журналисты фейковых СМИ только и делают, что выискивают опечатки в моих текстах», - заявил Трамп. И, как назло, опечатался, употребив вместо «выискивать» (pore) – «наливать» (pour). Над этой опечаткой и посмеялась автор серии книг о юном волшебнике Джоан Роулинг: «Кто-нибудь, подскажите ему, как пишется это слово, хахаха».

Вскоре на странице Дональда Трампа в твиттере появился исправленный текст – уже без этой опечатки, сообщает «Российская газета».