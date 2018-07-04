Энергетика Украины в критическом состоянии, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй заявил, что энергетическая отрасль страны доведена до критического состояния, и нынешний министр энергетики не способен вывести ее из кризиса.

«Энергетическую отрасль довели до абсурдного критического состояния. Теперь давайте у Международного валютного фонда искать заимствования. На местах все разворовали, теперь идут на Запад с протянутой рукой», - заявил украинский нардеп в телеэфире.

Виталий Куприй также указал, что действующий министр энергетики Украины Игорь Насалик не способен вывести подведомственную ему отрасль из кризиса, даже несмотря на то, что в принципе в стране имеются внутренние резервы для налаживания ситуации в энергетической отрасли.

«Министр не может выйти с нормальной программой к людям. Не может объяснить шахтерам, что происходит, куда мы движемся. Насалик не способен ни сегодня, ни в будущем вывести отрасль из кризиса», - приводит слова депутата RT.