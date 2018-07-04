Виктория Скрипаль рассказала о самочувствии своей кузины

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория, доводящаяся кузиной пострадавшей вместе с ним Юлии Скрипаль, рассказала о самочувствии своей родственницы после телефонного разговора.

«По тому тону и тому бодрому голосу, каким она говорила, я думаю, что она прекрасно себя чувствует», - заключила Виктория Скрипаль после состоявшегося сегодня телефонного разговора со своей двоюродной сестрой. Других подробностей разговора она раскрывать не стала.

Виктория Скрипаль, проживающая в Ярославле, добивается возможности навестить свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль, пострадавшую от отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом в марте нынешнего года вместе со своим отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в британском городе Солсбери. Однако власти Великобритании уже неоднократно отказывали ей в получении визы. В следующий раз подать документы на британскую визу Виктория намерена в конце июля, сообщает ТАСС.