В Европарламенте назвали безумным закон об образовании в Латвии

Депутат Европейского парламента от Латвийской республики Мирослав Митрофанов назвал безумием вступивший в силу закон, предусматривающий запрет на преподавание на русском языке.

Несмотря на многочисленные просьбы, поступившие от университетов Латвии, правозащитников и представителей оппозиции, президент республики Раймонд Вейонис все же его подписал. С сегодняшнего дня запрет на преподавание на русском языке в частных вузах и колледжах страны вступил в силу.

«Теперь только рост массовости протестов может переломить ситуацию и заставить власти страны пойти нам навстречу в вопросах русского образования. В сентябре Русский союз Латвии выведет на акции протеста в Риге 30 000 человек», - пообещал Мирослав Митрофанов.

Русский язык, являющийся родным для 40% населения Латвии, имеет в стране статус иностранного, сообщает РИА Новости.