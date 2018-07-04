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Премьер Польши рассказал, почему Европе не нужен "Северный поток-2"

4 июля 2018, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер Польши рассказал, почему Европе не нужен "Северный поток-2"
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил сегодня в Европейском парламенте в Страсбурге с предостережением относительно совместного европейско-российского проекта «Северный поток-2».

Глава польского правительства считает проект газопровода «Северный поток-2» нисколько не экономическим, а очень даже политическим проектом, реализация которого может перечеркнуть все начинания в Центральной Европе.

«Европейскому союзу не нужен «Северный поток-2». Он повысит риск нестабильности в Восточной Европе и даст России инструмент большого влияния не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику», - заявил польский премьер.

Моравецкий также обвинил Россию в исключительном возрастании геополитических угроз, таких как терроризм, война на Украине, вмешательство в выборы в западных странах, атака на Грузию в 2008 году, нападения на европейских граждан («дело Скрипаля») и дестабилизация обстановки в Сирии, сообщает «Дейли Хайп».

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