На Украине опасаются стать предметом торга на встрече Путина и Трампа

Почти половина украинцев высказывает опасения, что «незалежная» может стать предметом торга между российским и американским лидерами в ходе предстоящей 16 июля встречи президентов в Хельсинки.

В том, что в ходе предстоящих переговоров российского и американского президентов Украина может стать разменной монетой, уверены 45% опрошенных украинцев. Более трети опрошенных (37%) при этом надеются, что Дональд Трамп подтвердит антироссийские санкции.

В отношении России украинские респонденты настроены весьма пессимистично: лишь 11% считают возможным возвращение РФ в состав «Большой восьмерки», и всего 6% выражают надежду на то, что российская сторона изменит свою позицию по Сирии и Донбассу, сообщает РИА Новости.