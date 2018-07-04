Валентина Матвиенко призналась в любви к китайской кухне
4 июля 2018, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]
Делегация российских парламентариев во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко находится сейчас в Китае с очередным визитом. Матвиенко отметила душевный и теплый прием.
Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с руководством Китайской Народной Республики – председателем КНР Си Цзиньпином и руководителем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Валентина Матвиенко отметила очень гостеприимный и душевный прием российской делегации китайской стороной, и призналась, что является поклонницей китайской кухни.
«Я поклонник китайской кухни. Люблю китайскую кухню, иногда в Москве хожу в китайские рестораны. Кормили нас, как всегда, очень вкусно и разнообразно. Может быть, мы привыкли больше к такой европеизированной китайской кухне, но очень интересно попробовать что-то абсолютно новое», - приводит слова Матвиенко РИА Новости.
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