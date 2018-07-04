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Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа
4 июля 2018, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
В частности, эксперт высказал предположение, смогут ли стороны договориться о чем-нибудь по украинскому вопросу, который является частью повестки предстоящей 16 июля в Хельсинки встречи российского и американского президентов.
«Путин встречается с Трампом не для того, чтобы обсудить Украину. Вряд ли они уделят много внимания этому вопросу, тем более, что после предварительных переговоров стало известно, что мнения сторон по этому вопросу сохраняются диаметрально противоположными», - считает Ростислав Ищенко.
«Вряд ли они смогут о чем-то договориться по украинскому вопросу. Ну признает Трамп Крым российским – ну и что? В лучшем случае по итогам переговоров будет подписано совместное коммюнике вроде того, что «мы договорились договариваться дальше, а вообще мы хорошо поговорили обо всех разделяющих нас проблемах и пришли к выводу, что может быть, когда-нибудь их можно будет решить», как это было сделано после переговоров с Ким Чен Ыном», - приводят мнение эксперта «Актуальные комментарии».
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