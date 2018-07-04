Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днём независимости США

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу поздравление с Днем независимости США, отмечающееся 4 июля.

«Владимир Путин направил поздравление президент США Дональду Трампу с Днем независимости», - сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

4 июля Соединенные Штаты Америки отмечают День независимости. В этот день в 1776 году была подписана Декларация, объявляющая независимость США от метрополии – Великобритании.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщает RT.

Как сообщает НСН, Россия и США проводят сейчас подготовку к предстоящему саммиту в Хельсинки. Переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа состоятся 16 июля – на следующий день после окончания мирового первенства по футболу в России.