Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днём независимости США
4 июля 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу поздравление с Днем независимости США, отмечающееся 4 июля.
«Владимир Путин направил поздравление президент США Дональду Трампу с Днем независимости», - сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
4 июля Соединенные Штаты Америки отмечают День независимости. В этот день в 1776 году была подписана Декларация, объявляющая независимость США от метрополии – Великобритании.
16 июля 2018 года в Хельсинки состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщает RT.
Как сообщает НСН, Россия и США проводят сейчас подготовку к предстоящему саммиту в Хельсинки. Переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа состоятся 16 июля – на следующий день после окончания мирового первенства по футболу в России.
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