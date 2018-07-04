Ополченцы ДНР нашли способ заставить ВСУ прекратить атаки Донбасса

Армия ДНР нашла способ заставить украинских силовиков прекратить вооруженные провокации в Донбассе. Защитники самопровозглашенного государства установили на линии соприкосновения видеокамеры.

Данное оборудование фиксирует факты нарушения режима прекращения огня военнослужащими Вооруженных сил Украины. С аналогичной целью в ДНР сформировали мобильные группы быстрого реагирования, в состав которых вошли журналисты. Как отмечает автора канала «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен», реализация этих мер привела к установлению в зоне конфликта на востоке Украины относительного затишья.

Ранее в среду сообщалось, что киевские спецслужбы взяли на вооружение новую тактику борьбы с народными республиками Донбасса. Речь идет о вербовке жителей территорий, неподконтрольных украинским властям, через интернет.