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Ученые узнали, почему мужчины чаще женщин страдают от аутизма

4 июля 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые узнали, почему мужчины чаще женщин страдают от аутизма
Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили ген, включающий у эмбриона «мужскую» или «женскую» программу развития мозга. Выяснилось, что нарушения в его работе способствуют развитию аутизма и шизофрении у мужчин.

В мировой врачебной практике аутизм признан одним из самых распространенных нарушений в работе нервной системы. При этом ученые обратили внимание на то, что женщины страдают аутизмом в среднем в 3-4 раза реже мужчин.

«Возможно, мы нашли объяснение, почему нервные системы мужчин и женщин развиваются настолько по-разному. Ген OGT, работающий в связке с еще одним геном, имеет ключевое значение в формировании белков, которыми плацента снабжает плод. Нарушения в их работе сильно влияют на жизнь будущего ребенка», - рассказал Трэйси Бейл из университета Мэриленда (США).

Экспериментальным путем американские генетики выяснили, что ген OGT играет огромную роль в развитии мозга эмбриона. Он реагирует на недостаток кислорода (гипоксию плода), стресс и другие раздражители. В стрессовых ситуациях этот ген принуждает организм снижать скорость метаболизма и таким образом препятствует временной остановке кровотока.

Ученые отметили, что в женском организме этот ген располагается и в хромосоме, и в плаценте, и он гораздо активней, чем в организме мужчин. Именно поэтому, считают исследователи, женщины реже становятся жертвами аутизма и шизофрении, сообщает РИА Новости.

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