МИД РФ выступил с заявлением по ситуации в ПАСЕ

МИД России выступил с заявлением касательно ситуации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Российские дипломаты также высказались насчет перспектив возобновления взносов в ПАСЕ.

Российскую парламентскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ на весенней сессии 2014 года после возвращения Крымского полуострова в состав Российской Федерации, сделав невозможным участие в работе ПАСЕ. При этом на протяжении трех лет Российская Федерация продолжала в полном объеме оплачивать взносы в Совет Европы, несмотря не фактическое неучастие в его работе.

В итоге ПАСЕ пришлось признать, что решение России приостановить выплату взносов стало причиной финансовых трудностей и дефицита бюджета организации. «Прошел год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет», - говорится в заявлении МИД РФ.

«Еще раз подтверждаем, что после полного восстановления прав делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ Россия исполнит все финансовые обязательства за период с момента вынужденного принятия решения о приостановке выплат», - сообщил МИД РФ.