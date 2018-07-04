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МИД РФ выступил с заявлением по ситуации в ПАСЕ
4 июля 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
МИД России выступил с заявлением касательно ситуации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Российские дипломаты также высказались насчет перспектив возобновления взносов в ПАСЕ.
Российскую парламентскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ на весенней сессии 2014 года после возвращения Крымского полуострова в состав Российской Федерации, сделав невозможным участие в работе ПАСЕ. При этом на протяжении трех лет Российская Федерация продолжала в полном объеме оплачивать взносы в Совет Европы, несмотря не фактическое неучастие в его работе.
В итоге ПАСЕ пришлось признать, что решение России приостановить выплату взносов стало причиной финансовых трудностей и дефицита бюджета организации. «Прошел год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет», - говорится в заявлении МИД РФ.
«Еще раз подтверждаем, что после полного восстановления прав делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ Россия исполнит все финансовые обязательства за период с момента вынужденного принятия решения о приостановке выплат», - сообщил МИД РФ.
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