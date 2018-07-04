В Белом доме рассказали о предложении Трампа организовать нападение на Венесуэлу
4 июля 2018, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
Дональд Трамп летом прошлого года обсуждал с представителями администрации Соединенных Штатов военное вторжение в Венесуэлу. Такой информацией с журналистами поделился источник в Белом доме.
Согласно данным, оказавшимся в распоряжении Associated Press, президент США поставил вопрос об организации нападения на южноамериканское государство во время рассмотрения вопроса о введении санкций в отношении Каракаса. Советник Трампа Герберт Макмастер и тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон не поддержали предложение главы государства, предупредив того о негативных последствиях военной операции для Вашингтона. Впоследствии Трамп обсуждал вторжение в Венесуэлу с президентом соседней Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, рассказал собеседник СМИ.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поставил себе в заслугу предотвращение вооруженного конфликта с Северной Кореей.
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