В Белом доме рассказали о предложении Трампа организовать нападение на Венесуэлу

Дональд Трамп летом прошлого года обсуждал с представителями администрации Соединенных Штатов военное вторжение в Венесуэлу. Такой информацией с журналистами поделился источник в Белом доме.

Согласно данным, оказавшимся в распоряжении Associated Press, президент США поставил вопрос об организации нападения на южноамериканское государство во время рассмотрения вопроса о введении санкций в отношении Каракаса. Советник Трампа Герберт Макмастер и тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон не поддержали предложение главы государства, предупредив того о негативных последствиях военной операции для Вашингтона. Впоследствии Трамп обсуждал вторжение в Венесуэлу с президентом соседней Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, рассказал собеседник СМИ.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поставил себе в заслугу предотвращение вооруженного конфликта с Северной Кореей.