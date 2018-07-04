В развязывании гражданской войны на востоке Украины виноваты предшественники президента Петра Порошенко, проводившие неправильную политику. С таким заявлением выступил Андрей Николаенко, глава украинской партии «Основа».

Политик отметил в разговоре с журналистами, что декларация о независимости, принятая в республике в 1990 году, провозгласила ее нейтральный статус. По словам Николаенко, впоследствии руководители Украины «дергали нас между Москвой и Вашингтоном», поставив этот статус под сомнение. Результатом осуществления такого курса стал вооруженный конфликт в Донбассе, процитировал Николаенко сайт «Русская весна».

Боевые действия на востоке Украины, которые носят характер гражданской войны, продолжаются пятый год. Ранее в среду сообщалось о том, что Киев готовит спецоперацию в зоне конфликта с участием иностранных военнослужащих.