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Стали известны виновные в развязывании гражданской войны на Украине

4 июля 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Стали известны виновные в развязывании гражданской войны на Украине
фото: globallookpress.com

В развязывании гражданской войны на востоке Украины виноваты предшественники президента Петра Порошенко, проводившие неправильную политику. С таким заявлением выступил Андрей Николаенко, глава украинской партии «Основа».

Вскрыта подготовка Украины к спецоперации в Донбассе с участием иностранных ЧВК

Вскрыта подготовка Украины к спецоперации в Донбассе с участием иностранных ЧВК

Политик отметил в разговоре с журналистами, что декларация о независимости, принятая в республике в 1990 году, провозгласила ее нейтральный статус. По словам Николаенко, впоследствии руководители Украины «дергали нас между Москвой и Вашингтоном», поставив этот статус под сомнение. Результатом осуществления такого курса стал вооруженный конфликт в Донбассе, процитировал Николаенко сайт «Русская весна».

Боевые действия на востоке Украины, которые носят характер гражданской войны, продолжаются пятый год. Ранее в среду сообщалось о том, что Киев готовит спецоперацию в зоне конфликта с участием иностранных военнослужащих.

 

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