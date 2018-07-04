Депутат Верховной рады заявил, что Россия «украла название и историю» Украины

Депутат Верховной рады Украины Андрей Ильенко публично заявил, что Россия «украла название и историю» страны. По словам украинского депутата, «Россия крадёт чужую историю, это факт, начиная с самого названия «Россия», которое она присвоила, потому что никогда она не называлась «Россией».

До Петра I она называлась «Московией». Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия». Такое мнение Андрей Ильенко высказал в эфире телеканала «112 Украина» в связи с переименованием военных частей и соединений в России.

Владимир Лавров, доктор исторических наук, прокомментировал в интервью RT заявление украинского депутата следующим образом: «Название «Россия», «Русь» использовалось греками, а название «Украина» стало употребляться позднее и не как название государства или народа, нации, а как географический термин. Под Украиной понимали окраину Руси, России».

Эксперт также добавил, что по сути Украины как независимого государства практически никогда не существовало, а термин «Московия» стал употребляться на Западе, но позднее, чем термин «Русь». «Московия — это название Москвы и Московского княжества. Здесь просматривается цель — преуменьшить масштаб России. Мы знаем случаи, когда фактически ставился знак равенство между Московией и Россией, поскольку именно вокруг Москвы происходило объединение в единое государство. Но в данном случае сквозит желание свести Россию до Московского княжества, мы сталкиваемся с русофобией, а она опасна для самих украинцев», — заключил он.