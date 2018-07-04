Командование Вооруженных сил Украины готовится провести в Донбассе спецоперацию, в которой планируется задействовать бойцов иностранных частных военных компаний (ЧВК). Соответствующая информация некоторое время назад была опубликована в отечественной блогосфере.

Канал «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в Киеве разработали план, который предусматривает «изменение географии линии соприкосновения» с последующим вводом в зону конфликта миссии ООН и закреплением выгодной для украинской стороны конфигурации. К реализации данного замысла в ВСУ намерены привлечь военных из Соединенных Штатов и Польши.

Ранее сообщалось, что ополченцы ДНР опубликовали видео ударов армии Украины по Докучаевску, который контролируют власти самопровозглашенной республики. Атака была осуществлена в период действия «хлебного перемирия».