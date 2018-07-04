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Трамп согласился с выводом разведки о вмешательстве России в выборы в США
4 июля 2018, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]
Дональд Трамп считает, что Россия повлияла на ход президентских выборов США в 2016 году. С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, комментируя публикацию доклада спецкомитета Сената по разведке.
Он так же сообщил, что Дональд Трамп «был чёток, он много раз говорил, что Россия вмешалась в наши выборы», - сообщает ТАСС. По его словам, президент США говорил, что «Владимир Путин отстаивает свою позицию».
Во вторник, 3 июля сенаторы из спецкомитета заявили, что утверждения американских спецслужб о вмешательстве России в выборы 2016 года считают обоснованными. В период предвыборной кампании Дональд Трамп и его ближайшие помощники множество раз отвергали какие-либо обвинения в сотрудничестве с российскими официальными лицами. Россия же неоднократно называла утверждения о попытках влияния на ход выборов США беспочвенными.
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