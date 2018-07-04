Трамп согласился с выводом разведки о вмешательстве России в выборы в США

Дональд Трамп считает, что Россия повлияла на ход президентских выборов США в 2016 году. С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, комментируя публикацию доклада спецкомитета Сената по разведке. Трамп направил письма лидерам НАТО с призывом увеличить оборонные бюджеты

Он так же сообщил, что Дональд Трамп «был чёток, он много раз говорил, что Россия вмешалась в наши выборы», - сообщает ТАСС. По его словам, президент США говорил, что «Владимир Путин отстаивает свою позицию».

Во вторник, 3 июля сенаторы из спецкомитета заявили, что утверждения американских спецслужб о вмешательстве России в выборы 2016 года считают обоснованными. В период предвыборной кампании Дональд Трамп и его ближайшие помощники множество раз отвергали какие-либо обвинения в сотрудничестве с российскими официальными лицами. Россия же неоднократно называла утверждения о попытках влияния на ход выборов США беспочвенными.