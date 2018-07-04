Киев объявил о скором появлении у украинских ВМС оружия для «отвоевания Крыма»

Украинский флот в скором времени получит в свое распоряжение оружие, с помощью которого он сможет «отвоевать Крым». С таким заявлением в прессе выступил Игорь Воронченко, командующий ВМС соседнего государства.

Речь идет о корвете, который на Украине начали строить в период, когда пост президента страны занимал Виктор Ющенко. Согласно информации, озвученной киевскими военными ранее, корабль оснастят стелс-технологией. Основное оружие корвета конструкторы спрячут внутри судна.

Кроме того, Игорь Воронченко сообщил, что в украинские ВМС поступят новейшие бронекатера. Вице-адмирал пообещал, что их оснащение станет «неожиданностью» для РФ, пишет сайт телеканала «Царьград».

Накануне сообщалось, что на Украине озвучили планы перенесения войны, идущей в настоящее время на востоке страны, на территорию Центральной России.