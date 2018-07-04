Опубликовано видео ударов нарушивших перемирие в Донбассе ВСУ по Докучаевску

Вооруженные силы Украины снова нарушили режим прекращения огня, действующий в зоне конфликта в Донбассе. Видео, опубликованное пресс-службой армии ДНР, свидетельствует о том, что ВСУ нанесли удары по Докучаевску, контролируемому властями самопровозглашенного государства.

В описании к ролику говорится, что военные атаковали город в ночь на понедельник. В ходе обстрела были задействованы БТР и стрелковое оружие.

Народная милиция ЛНР, в свою очередь, распространила видео, снятое в районе поселка Славяносербск. Оператор зафиксировал атаку населенного пункта со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что киевские силовики в первый день действия «хлебного перемирия» уничтожили грузовик, принадлежавший ополченцам ДНР. В результате ракетного удара погиб один защитник народной республики.