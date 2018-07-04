Люди, госпитализированные в Солсбери из-за отравления, в критическом состоянии

Мужчина и женщина, которых госпитализировали в минувшую субботу, 30 июня, в Солсбери, находятся в критическом состоянии. Мужчину и женщину, которым на вид по 40 лет, в бессознательном состоянии нашли в городе Эймсбери, который находится неподалеку от Солсбери. Посольство России так и не получило ответов по Глушкову и Юлии Скрипаль

Вызванные на мест происшествия полицейские решили, что пара отравилась наркотическими веществами, - сообщает Газета.ру.

Медики доставили пару в больницу города Солсбери. У врачей при обследовании пациентов появилось подозрение, что они отравлены. Пара проходит лечение. Специалисты проводят дополнительные экспертизы, которые должны установить причину инцидента.

В Солсбери ранее неизвестным нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - гражданка России. Британские власти проводят расследование. Полиция подозревает двух человек в покушении на Скрипалей.