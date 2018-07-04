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Люди, госпитализированные в Солсбери из-за отравления, в критическом состоянии
4 июля 2018, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчина и женщина, которых госпитализировали в минувшую субботу, 30 июня, в Солсбери, находятся в критическом состоянии. Мужчину и женщину, которым на вид по 40 лет, в бессознательном состоянии нашли в городе Эймсбери, который находится неподалеку от Солсбери.
Вызванные на мест происшествия полицейские решили, что пара отравилась наркотическими веществами, - сообщает Газета.ру.
Медики доставили пару в больницу города Солсбери. У врачей при обследовании пациентов появилось подозрение, что они отравлены. Пара проходит лечение. Специалисты проводят дополнительные экспертизы, которые должны установить причину инцидента.
В Солсбери ранее неизвестным нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - гражданка России. Британские власти проводят расследование. Полиция подозревает двух человек в покушении на Скрипалей.
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