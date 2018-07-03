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Испания поделилась с Россией опытом в борьбе с терроризмом
3 июля 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе заседания Российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию терроризму испанская сторона поделилась опытом борьбы с финансированием международного терроризма.
«Мы обменялись информацией по террористическим угрозам в мире. Испанцы много рассказали о своих операциях по противодействию финансированию терроризма. В частности, поделились опытом, как финансовая разведка участвует в противодействии террору», - сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
Встреча по вопросам противодействия финансированию терроризма была многосторонней. С испанской стороны в ней приняли участие МИД Испании, Разведцентр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, Гражданская Гвардия, Министерство экономики и представители аналитических структур.
Российскую сторону на встрече представляли также представители МИД, Росфинмониторинга, Генеральной прокуратуры, спецслужб, армии и других заинтересованных ведомств. «Действия испанского государства в борьбе с экстремизмом очень похожи на то, что делает Россия», - отметил Олег Сыромолотов.
«Отношения с Испанией по всем линиям – ровные, нормальные. Мы понимаем друг друга. Понимаем, что каждый делает. У нас есть на некоторых направлениях разные оценки, но непреодолимых вопросов нет. Атмосфера доброжелательная и откровенная», - цитирует РИА Новости.
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