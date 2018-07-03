Австрия не намерена заключать с Германией соглашение по беженцам

Австрия не намерена заключать с Германией соглашение по организации на австрийско-германской границе транзитных лагерей для мигрантов, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Мы готовы ответить национальными мерами на действия ФРГ. Мы определенно не готовы заключать соглашения в ущерб Австрии. Наша цель – сократить нелегальную миграцию. И мы открыты для всех предложений, но не в ущерб самим себе», - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Таким образом канцлер Австрии довольно скептически прокомментировал идею Германии о создании на австрийско-германской границе транзитных лагерей для быстрой высылки прибывающих в Европу беженцев.

Ранее стало известно, что в Германии было принято решение о создании специальных центров для быстрой депортации с территории страны беженцев, которые уже получили регистрацию в других странах Евросоюза, а также получивших отказ в пребывании на территории ФРГ, сообщает RT.