Депутат Верховной рады Украины Олег Барна в телеэфире призвал продавать России все, от чего Украина будет расти, а Россия – деградировать, а особенно необходимо залить Россию водкой, считает депутат.

Украина должна выиграть экономическую войну с Россией, считает депутат. Он приводит в пример экономику Китая, которая выросла за счет бешеного экспорта всего на свете: от безделушек до высоких технологий. Однако, продавать украинские высокие технологии «стране-агрессору» депутат не согласен.

«Я заявляю: чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий», - сказал Барна.

Депутат уверен, что Украина будет пополнять свой бюджет за счет продажи спирта и водки в Россию, и тем самым ускорять индустриальную деградацию «страны-агрессора».

В то же время в июне текущего года украинская исполнительная служба арестовала счета монопольного предприятия «Укрспирт». Не исключено, что это может привести к краху в украинской спирто-водочной индустрии, пишет РИА Новости.