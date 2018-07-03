Трамп заявил о предотвращении войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что только благодаря его успешным действиям в переговорах с КНДР Штаты до сих пор не оказались ввергнутыми в состояние войны с Северной Кореей.

Переговоры с Северной Кореей продвигаются успешно, считает американский лидер. И, не сомневаясь, ставит это себе в заслугу.

«В то же время ни ракетных запусков, ни ядерных испытаний не было восемь месяцев. Вся Азия взбудоражена. Только оппозиционная партия, которая включает фейковые новости, жалуется. Если бы не я, мы бы сейчас находились в состоянии войны с Северной Кореей!», - написал Трамп в своем твиттере.

5 июля Госсекретарь США Майк Помпео посетит КНДР с визитом, чтобы встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает RT.