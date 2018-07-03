В Грузии задержали турка, обвиняемого в убийстве русского пилота в Сирии

В Грузии задержали гражданина Турции, который подозревается в причастности к убийству в Сирии российского пилота Олега Пешкова. Турция направила Грузии запрос на выдачу Серкана Куртулуша.

Серкан Куртулуш был задержан по ордену Интерпола в Батуми 29 июня и был отправлен в тюрьму в Рустави. В Турции его обвиняют в организации преступной группировки, которая орудовала в турецких провинциях. Он также является одним из 18 подозреваемых, которые предстали перед судом в Турции по делу об убийстве летчика России Олега Пешкова.

Самолет Су-24 ВКС России в Сирии 24 ноября 2015 года сбил истребитель ВВС Турции, члены экипажа, командир бомбардировщика Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Но во время спуска с парашютом Пешкова застрелили.