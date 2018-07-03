Украинский офицер раскрыл сценарий осеннего наступления ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины готовятся к вторжению на территорию ДНР, сообщил источник в штабе силовой операции Киева в Донбассе. Офицер раскрыл сценарий разрабатываемой в настоящее время операции.

По словам военнослужащего, процитированного каналом «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен», ВСУ планируют перейти в наступление будущей осенью и добиться локальной победы на одном из участков фронта. В случае достижения успеха он будет использован в пропагандистских целях штабом президента Петра Порошенко, который намерен участвовать в выборах главы государства весной 2019 года.

Вероятным направлением удара армии Украины является Горловка. За последнее время ВСУ стянули к данному населенному пункту большое количество живой силы и техники, это позволяет Киеву рассчитывать на возвращение города под свой контроль.

В конце мая украинские подразделения, задействованные в операции на востоке страны, предприняли попытку продвинуться под Горловкой. Ополченцы ДНР остановили наступление противника, в ходе вспыхнувших боев обе стороны понесли потери.