Украинский офицер раскрыл сценарий осеннего наступления ВСУ в Донбассе
3 июля 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины готовятся к вторжению на территорию ДНР, сообщил источник в штабе силовой операции Киева в Донбассе. Офицер раскрыл сценарий разрабатываемой в настоящее время операции.
По словам военнослужащего, процитированного каналом «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен», ВСУ планируют перейти в наступление будущей осенью и добиться локальной победы на одном из участков фронта. В случае достижения успеха он будет использован в пропагандистских целях штабом президента Петра Порошенко, который намерен участвовать в выборах главы государства весной 2019 года.
Вероятным направлением удара армии Украины является Горловка. За последнее время ВСУ стянули к данному населенному пункту большое количество живой силы и техники, это позволяет Киеву рассчитывать на возвращение города под свой контроль.
В конце мая украинские подразделения, задействованные в операции на востоке страны, предприняли попытку продвинуться под Горловкой. Ополченцы ДНР остановили наступление противника, в ходе вспыхнувших боев обе стороны понесли потери.
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