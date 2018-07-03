В Киеве сообщили о провалившейся попытке сил ЛНР войти в «серую зону» Донбасса
3 июля 2018, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]
Украинская армия смогла сдержать продвижение подразделений Луганской народной республики в районе села Катериновка. Соответствующую информацию распространили в интернете источники, близкие к штабу силовой операции Киева в Донбассе.
В сообщении утверждается, что в конце минувшего месяца луганские ополченцы попытались взять под свой контроль стратегически важный мост, расположенный в «серой зоне» Донбасса. Силовикам удалось остановить продвижение противника и нанести ему ущерб, говорится в информации. Бой между украинскими военными и подразделениями ЛНР продолжался в течение пяти часов.
С 1 июля в зоне конфликта в Донбассе действует режим прекращения огня. Киевские силовики нарушили перемирие в первый же день, расстреляв противотанковыми ракетами грузовик ополченцев, перевозивший воду. Ранее во вторник было опубликовано видео с места происшествия.
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