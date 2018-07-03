На Украине озвучили планы перенесения войны в Центральную Россию

В Киеве озвучили планы перенесения войны, идущей в настоящее время в Донбассе, на территорию Центральной России. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Корчинский, украинский политик, придерживающийся националистических взглядов.

Корчинский, которого процитировало агентство «Новороссия», выразил уверенность в том, что в будущем армия Украины будет воевать в Москве. По словам политика, вести боевые действия в большом городе куда приятнее, чем в Донбассе.

Ранее в соседнем государстве раскрыли детали плана по «зачистке» Крыма. Айдер Муждабаев, представляющий запрещенный в РФ Меджлис, предложил в случае возвращения полуострова под контроль Киева депортировать жителей, сотрудничавших с российскими властями. Также, по мнению Муждабаева, часть населения региона необходимо поразить в избирательных правах.