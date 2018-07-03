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Бойцы ДНР показали на видео последствия ракетной атаки ВСУ во время перемирия
3 июля 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-служба армии Донецкой народной республики опубликовала видео, на котором запечатлен грузовик ополченцев, уничтоженный ракетами, выпущенными Вооруженными силами Украины. Ролик доступен в интернете.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшее воскресенье в районе села Сигнальное. Киевские силовики атаковали двумя противотанковыми ракетами автомобиль, который перевозил воду. В результате удара погиб один защитник республики.
Военные корреспонденты, снявшие данный сюжет, отметили, что противник, расстрелявший грузовик, нарушил «хлебное перемирие», которое начало действовать в Донбассе 1 июля. По мнению спикера армии ДНР Даниила Безсонова, озвученного им на брифинге для журналистов, преднамеренное уничтожение водовозки свидетельствует о непрофессионализме киевских силовиков и их стремлении похвастаться перед своим командованием несуществующими успехами.
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