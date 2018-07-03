Бойцы ДНР показали на видео последствия ракетной атаки ВСУ во время перемирия

Пресс-служба армии Донецкой народной республики опубликовала видео, на котором запечатлен грузовик ополченцев, уничтоженный ракетами, выпущенными Вооруженными силами Украины. Ролик доступен в интернете.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшее воскресенье в районе села Сигнальное. Киевские силовики атаковали двумя противотанковыми ракетами автомобиль, который перевозил воду. В результате удара погиб один защитник республики.

Военные корреспонденты, снявшие данный сюжет, отметили, что противник, расстрелявший грузовик, нарушил «хлебное перемирие», которое начало действовать в Донбассе 1 июля. По мнению спикера армии ДНР Даниила Безсонова, озвученного им на брифинге для журналистов, преднамеренное уничтожение водовозки свидетельствует о непрофессионализме киевских силовиков и их стремлении похвастаться перед своим командованием несуществующими успехами.