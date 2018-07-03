Украина может инициировать арест акций "Северного потока-1" в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража, такой ход станет болезненным ударом для Кремля.

Так заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева. Она считает, что есть возможность арестовать 35% акций. Украина обратилась к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов, сообщила Яковлева. Но на этом властям Украины останавливаться не надо, ведь есть и другие исковые заявления на сумму 8-10 миллиардов долларов, напомнила чиновник. "Если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать", — цитирует Яковлеву РИА Новости

Напомним, Стокгольмский арбитраж вынес решения по конфликту "Нафтогаза" и "Газпрома" по контрактам о поставке и транзите газа. Было постановлено обязать российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов украинской организации.