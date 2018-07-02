В Лондоне голуби подглядывают за людьми

Жильцы одного из многоквартирных домов лондонского района Уондсворт жалуются на то, что за ними пристально наблюдают и постоянно пытаются проникнуть внутрь помещений назойливые голуби.

Из-за повышенного внимания птиц жильцы вынуждены постоянно держать окна закрытыми даже в самую сильную жару. На общественную доску объявлений даже уже повесили текст для всех потенциальных арендаторов квартир о том, чтобы держали окна закрытыми.

«Мы не знаем, зачем голуби приходят и что было раньше в этом здании, но у них определенно есть сверхъестественный интерес к этому месту. А особенно странным кажется то, что вы никогда не увидите никаких других птиц в этом районе – только голуби», - приводит РИА Новости слова жильцов дома.