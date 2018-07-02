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Посольство России так и не получило ответов по Глушкову и Юлии Скрипаль
2 июля 2018, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
Посольство России в Великобритании до сих пор не получило ответов на запросы об оказании правовой помощи по делам об убийстве Николая Глушкова и покушении на жизнь Юлии Скрипаль.
«К сожалению, мы так и не получили от британской стороны никакого ответа. На прошлой неделе посольство вновь направило в Форин-офис ноту, в которой напомнило о том, что в соответствии с Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам 1959 года Генеральная прокуратура РФ направила уже три запроса о правовой помощи по двум уголовным делам: один – по убийству Глушкова и два – по покушению на жизнь Юлии Скрипаль», - сообщил пресс-секретарь российского посольства.
Попытки посольства прояснить ситуацию напрямую в британской полиции по линии МВД также не увенчались успехом, добавил он.
«Ситуация, когда России отказывают в доступе к расследованию уголовных дел, касающихся ее граждан, является грубым нарушением международного права. Такая позиция британских властей осложняет процесс установления истины», - приводит слова пресс-секретаря российского посольства РИА Новости.
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