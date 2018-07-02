Лучшие врачи Китая проиграли схватку с искусственным интеллектом

Китайская разработка искусственного интеллекта выиграла схватку между людьми и роботами в медицине. Больница Beijing Tiantan разработала искусственный интеллект под названием BioMind. Технология способна анализировать медицинские данные по картинке и выдавать результат.

BioMind поставил правильный диагноз при изучении опухолей головного мозга в 87% случаев, у специалистов этот процент значительно ниже – 66%. Технология просмотрела 225 медицинских карт за 15 минут, люди сделали это за вдвое большее время, сообщает News.ru.

Кроме того, искусственный интеллект успешно спрогнозировал развитие гематомы мозга на 83%, тогда как врачи были менее точны – 63% случаев были определены верно.

Такие успехи были достигнуты многократными тренировками BioMind: техника «просмотрела» тысячи архивных изображений больницы.

Ванг Юнцзюнь, исполнительный вице-президент Beijing Tiantan, выразил надежду на то, что скоро врачи перестанут опасаться подобных разработок: "Я надеюсь, что благодаря этому соревнованию врачи смогут понять всю силу искусственного интеллекта. Это особенно важно для некоторых медицинских работников, которые скептически к нему относятся".