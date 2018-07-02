Подразделения Вооруженных сил Украины, воюющие на востоке страны, не в состоянии «освободить» неподконтрольные Киеву территории Донбасса, так как укомплектованы всего на 50% от штатной численности. Такую информацию в разговоре с журналистами раскрыл Тарас Костанчук, экс-командир группы одного из украинских националистических батальонов.

Костанчук рассказал, что ВСУ не хватает как техники, так и живой силы, передает агентство «Новороссия». По мнению собеседника СМИ, на достижение военной победы над ополченцами Донецкой и Луганской народных республик рассчитывать в таких условиях не приходится.

Некоторое время назад схожее заявление сделал украинский журналист Юрий Бутусов. Он сообщил, что укомплектованность бригад ВСУ, участвующих в боевых действиях в Донбассе, составляет менее 50%. По словам представителя СМИ, в зоне конфликта нередко можно увидеть, как батальон, численность которого не превышает 200 человек, удерживает фронт протяженностью 10-11 километров.

Ранее в понедельник сообщалось, что 93-я бригада ВСУ понесла потери в ходе огневого налета сил ДНР в районе города Горловка.