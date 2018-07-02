Воюющая под Горловкой бригада ВСУ понесла потери в ходе огневого налета сил ДНР

Участвующая в боевых действиях в Донбассе 93-я бригада Вооруженных сил Украины понесла потери в ходе огневого налета ополченцев ДНР. Соответствующая информация размещена на странице соединения в Facebook.

Из публикации, выложенной в социальной сети, следует, что бой произошел на минувшей неделе возле села Богдановка, расположенного в районе города Горловка. По итогам вооруженного столкновения бригада потеряла убитыми трех человек.

Согласно сведениям СМИ, данный удар был нанесен силами ДНР в ответ на обстрелы со стороны противника, продолжавшиеся в течение нескольких дней. Волонтеры, оказывающие помощь украинской армии, проинформировали, что 93-я бригада в ходе этих атак подбила бронемашину ополченцев и подавила несколько их огневых точек.

Ранее сообщалось, что глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко пригрозил расстрелом миротворцев ООН.