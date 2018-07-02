Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян посетила Крым. В своей поездке блогер сравнила цены в прибрежных кафе на крымском полуострове с украинскими. Сравнение оказалось не в пользу Украины.

Татьяна Монтян выложила в сети фото меню из прибрежного кафе в Евпатории. «Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже», - подписала она снимок.

Мнения подписчиков разделились. Некоторые пользователи решили, что цены высоки. Другие сочли, что таким ценником Россия наносит Киеву «удар ниже желудка». Наиболее опытные путешественники, которым есть с чем сравнивать, сообщили, что в соседней с Евпаторией Алуште цены еще ниже.

Татьяна Монтян также уточнила, что довольно сложно пересечь украинскую границу, чтобы попасть в Крым: на КПП скапливается множество машин. Отдельно блогер отметила, что поблизости нет магазинов, где можно было бы купить хотя бы воды, сообщают «Вести».