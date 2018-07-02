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Депутат Верховной рады обвинил украинские власти в поддержке фашизма
2 июля 2018, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Власть должна не поддерживать, а жестко наказывать тех, кто выводит на улицы украинских городов фашизм. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.
Как напомнил депутат, за последнее время на Украине произошло шесть случаев нападения радикалов на цыган, причем со смертельными исходами. Молодчики срывают концерты, устраивают погромы в магазинах, разгуливают с фашистской свастикой на одежде и все это совершенно безнаказанно, сообщает "Свободная пресса". Украинская власть не хочет заметить зарождение фашистских организаций. А ведь, как отметил Рабинович, так же зарождался и немецкий фашизм, от которого в итоге пострадала вся планета. Он подчеркнул, что на Украине не было ни одного показательного антифашистского процесса, хотя законы Украины обязывают это делать.
Сегодня стало известно, что вукраинском городе Берегово Закарпатской области была убита цыганка. Женщину в обмороке нашли 1 июля на одной из улиц города. "Скорая" забрала ее в больницу еще до приезда полиции, но спасти ее медики не смогли.
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